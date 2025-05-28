Энергетики увеличили мощность электроснабжения производственного предприятия в Коломне

Специалисты «Мособлэнерго» провели работы по увеличению мощности электроснабжения предприятия, занимающегося разработкой и производством запорно-пломбировочных устройств. Предприятие расположено в поселке Радужный, в километре от Коломны.

В рамках реализации договоров технологического присоединения энергетики смонтировали кабельную линию электропередачи протяженностью сто метров и установили распределительный щит на границе участка заявителя. Новая ЛЭП запитана от распределительной трансформаторной подстанции РТП-230. Мероприятия позволили увеличить мощность электроснабжения производственного предприятия со 100 до 150 кВт.

Работы были проведены в течение трех дней с опережением договорных сроков.

«Мособлэнерго» уделяет особое внимание реализации социально значимых проектов по технологическому присоединению и увеличению мощности. Большинство подобных заявок выполняются энергетиками в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.