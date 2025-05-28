Людиновокабель готовит молодых специалистов для отрасли

Предприятие «Людиновокабель» ежегодно принимает студентов третьего курса Людиновского индустриального техникума (ГАПОУ КО «ЛИТ») для прохождения производственной практики по специальности «Мастер слесарных работ». Главный инженер завода Олег Викторович Кирилин активно участвует в учебном процессе, курируя дипломные проекты будущих профессионалов.

25 мая 2025 года состоялась рабочая встреча Олега Викторовича с педагогическим составом техникума, на которой обсуждался проект расширения объемов производственной практики для учащихся второго курса. Это позволит студентам раньше знакомиться с особенностями профессиональной деятельности непосредственно на производстве, лучше усваивать теорию и приобретать практические навыки. Усиленная подготовка на второй ступени станет основой успешной интеграции студентов старших курсов в производственные бригады.

Мероприятие посетили представители местной прессы — сотрудники газеты «Людиновский рабочий». Они внимательно изучили образовательный процесс и осветили события в статье, рассказав читателям о значении практической подготовки молодых кадров для промышленности региона.

