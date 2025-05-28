Людиновокабель готовит молодых специалистов для отрасли

28 мая 2025, 16:00
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Источник:
АО Людиновокабель
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Предприятие «Людиновокабель» ежегодно принимает студентов третьего курса Людиновского индустриального техникума (ГАПОУ КО «ЛИТ») для прохождения производственной практики по специальности «Мастер слесарных работ». Главный инженер завода Олег Викторович Кирилин активно участвует в учебном процессе, курируя дипломные проекты будущих профессионалов.

25 мая 2025 года состоялась рабочая встреча Олега Викторовича с педагогическим составом техникума, на которой обсуждался проект расширения объемов производственной практики для учащихся второго курса. Это позволит студентам раньше знакомиться с особенностями профессиональной деятельности непосредственно на производстве, лучше усваивать теорию и приобретать практические навыки. Усиленная подготовка на второй ступени станет основой успешной интеграции студентов старших курсов в производственные бригады.

Мероприятие посетили представители местной прессы — сотрудники газеты «Людиновский рабочий». Они внимательно изучили образовательный процесс и осветили события в статье, рассказав читателям о значении практической подготовки молодых кадров для промышленности региона.
 

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Людиновокабель
Акционерное Общество  "Людиновокабель" было зарегистрировано 20 января 1998 года. Основными акционерами завода являются: ЗАО "АТОЛЛ" ЗАО "МП Трейдинг" Однако, первое производство кабельно-проводниковой продукции было начато в Людинове акционерами завода в июле 1993 года. Первая товарная продукция была выпущена в январе 1994 года. С января 1994 года акционерами завода было инвестировано в создание современного кабельного производства более 750 млн. рублей, а также интеллектуальные усилия. Сердцем предприятия является производство. Сертификацию производства и продукции, а также постоянный контроль за качеством выпускаемой продукции производят специалисты ВНИИКП и фирмы "СЕКАБ". На каждом технологическом цикле специалисты ОТК завода контролируют качество изделий. На заводе используется современное оборудование, позволяющее выпускать высококачественную продукцию. В качестве сырья используется продукция только высокого качества, прошедшая процедуру входного контроля. ЗАО  "Людиновокабель" является динамично развивающимся производственным предприятием г.Людиново, постоянно расширяющим свои рынки сбыта.