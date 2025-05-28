СПКБ Техно завершил сертификацию на кабели серии TechnoLAN

час назад
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Источник:
АО СПКБ Техно

Товарный знак кабелей TechnoLAN F/UTP Cat 5e и TechnoLAN U/UTP Cat 5e. Срок сертификата до 15.05.2028 г.

Условия применения LAN-кабелей TechnoLAN:

Кабель связи симметричный серии TechnoLAN 5е для цифровых систем передачи предназначен для эксплуатации в СКС (структурированные кабельные системы), частотный диапазон до 100 МГц, рабочее напряжение до 48 В, переменный ток частотой

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СПКБ Техно
ЗАО "СПКБ Техно" (ISO 9001:2008) -- ведущий российский производитель специальных кабелей: огнестойких кабелей для систем охранно-пожарной сигнализации и противопожарной защиты, огнестойких кабельных линий, огнестойких силовых и контрольных, кабелей промышленной автоматизации, передачи данных и видеонаблюдения. Продукция, производимая компанией ЗАО «СПКБ Техно», сертифицирована в соответствии с ГОСТ 31565-2012