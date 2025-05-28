Сахалинэнерго завершило масштабную реконструкцию второй высоковольтной ЛЭП в Поронайском районе

ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершило масштабную реконструкцию второй линии электропередачи напряжением 35 кВ в Поронайском районе. В связи с высокими рисками гололёдообразования на ЛЭП и для повышения надежности электроснабжения линия переведена в кабельное исполнение, то есть проложена в земле.

Проект реализован по программе обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Ее главная цель – повышение надежности функционирования межмуниципальных линий электроснабжения путем исключения рисков негативных воздействий от гололедообразования на проводах воздушных ЛЭП.

Линия электропередачи напряжением 35 кВ Т-317, соединяющая подстанции «Поронайская» и «Леонидово», обеспечивает электроснабжение сел Леонидово, Забайкалец, Малиновка, Матросово, а также играет важную роль в резервировании энергообъектов Поронайского городского округа.

Данная ЛЭП была построена около 40 лет назад. Несмотря на проводимые ремонтные работы, она не обеспечивала достаточный уровень надежности из-за высоких рисков гололёдообразования и сложных условий прохождения трассы ЛЭП.

В рамках реализации проекта энергетики проложили под землей почти 20 км кабельной ЛЭП-35 кВ из сшитого полиэтилена.

В прошлом году в Поронайском районе была реконструирована линия электропередачи напряжением 35 кВ Т-320, соединяющей подстанции «Леонидово» и «Тихменево». Она также переведена в кабельное исполнение.

«Для Поронайского района характерны высокие риски гололёдообразования на ЛЭП, поэтому для повышения надежности электроснабжения было принято решение перевести две ЛЭП-35 кВ в кабельное исполнение, то есть проложить в земле. Строительство кабельных линий высокого класса напряжения на Сахалине совсем недавно было новшеством, а сейчас становится нормой. Новые технологии привели к тому, что стоимость прокладки кабельных ЛЭП почти сравнялась со строительством воздушных линий. Кроме того, эксплуатационные расходы на содержание подземных ЛЭП значительно ниже», - отметил директор филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» Павел Кирилин.

После периода опытной эксплуатации новой кабельной линии участок старой воздушной ЛЭП демонтируют.

Напомним, к реализации масштабной программы ПОУРЭК Сахалинэнерго приступило пять лет назад. Всего будут реконструированы или построены 31 ЛЭП напряжением 35-220 кВ общей протяженностью 922 км и 21 трансформаторная подстанция общей мощностью 790 МВА. Необходимость реализации ПОУРЭК вызвана особенностями региона – здесь сложные климатические условия, сильные циклоны, ледяные дожди. При этом изначально электрические сети проектировали и строили без учета этих факторов, но практика показала необходимость значительных изменений.