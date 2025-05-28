Цифровая модернизация производства: ООО «Терра-Ток» внедряет ERP-систему

ООО «Терра-Ток», ведущий российский производитель шинопроводных систем Bafen и зарядной инфраструктуры для электромобилей, приступила к внедрению ERP-системы, что позволит улучшить операционную деятельность предприятия.

ООО «Терра-Ток» — ведущий российский производитель в области электротехнического оборудования. Компания занимается разработкой и производством линеек шинопровода и зарядных станций для электромобилей . В рамках оптимизации бизнес-процессов Группа приступила к внедрению ERP-системы. Сейчас сотрудники предприятия проходят обучение, чтобы в полной мере использовать возможности нового программного обеспечения.

«Цифровая модернизация производства — ключевой элемент нашей стратегии развития. Внедрение ERP-системы позволит оптимизировать текущие процессы и контролировать все рабочие процессы, протекающие в нашей компании. Переход на ERP-систему позволит ускорить принятие решений, повысить прозрачность процессов и создать основу для дальнейшего роста», — отмечает технический директор Группы «Терра-Ток» Дмитрий Щепанов.

ERP-система — это комплексная программа для автоматизации всех бизнес-процессов предприятия: производства, продаж, логистики, бухгалтерии, управления персоналом и других. Ее основное назначение — объединение отдельных процессов в одну систему. ERP-система позволяет повысить эффективность работы, сократить издержки и улучшить контроль над операционной деятельностью предприятий.