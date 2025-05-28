В Приморском крае осуществят ремонт подъездной дороги к морскому курорту

Выполнение работ по ремонту подъездной дороги местного значения от пгт Зарубино (по ул. Наречная — Курортная) к морскому курорту проведут в Приморском крае, м.о. Хасанский, сообщает RosTender.info. Приём заявок на конкурс от потенциальных исполнителей продлится до 16 июня.

Дорога играет ключевую роль в обеспечении транспортной связи между посёлком и прибрежной зоной, где расположены объекты туристической инфраструктуры, включая базы отдыха, гостиницы и пляжи. На дороге проведут восстановление и укрепление основания дорожного полотна, обустройство системы водоотвода для предотвращения разрушения дороги, также установят дорожные знаки и нанесут разметку для обеспечения безопасности движения. Из бюджета Хасанского муниципального округа на ремонт выделят 223 млн рублей. Завершат ремонтные работы до 15.11.2025 года.