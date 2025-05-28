В Саратове определяют планы управления электросетевым комплексом

В Администрации муниципального образования «Город Саратов» прошла рабочая встреча главы города Михаила Исаева с генеральным директором ПАО «Россети Волга» Александром Гавриловым и руководителем АО «Облкоммунэнерго» Вадимом Ойкиным.

Участники встречи обсудили совместную работу по обеспечению надежного электроснабжения потребителей, а также развитию электросетевой инфраструктуры города.

Законодательство предусматривает обязательность передачи муниципального имущества энергетического назначения специализированным компаниям, что обеспечивает централизованное управление и повышает эффективность эксплуатации сетей.

Как рассказал Михаил Исаев, городскими властями проведен анализ перечней электросетевого оборудования, переданного ранее в обслуживание частным компаниям. За прошедшие десятилетия состав городского электрохозяйства претерпел существенные изменения, которые будут учитываться муниципалитетом при истребовании его входе расторжения договоров аренды для последующей передачи в эксплуатацию, установленным законом энергосетевым компаниям.

В ходе встречи обсудили тему обследования объектов электросетевого комплекса, находящегося в собственности города, на предмет их технического состояния.

По словам Александра Гаврилова, ПАО «Россети Волга» в качестве системообразующей территориальной сетевой организации по поручению Губернатора Саратовской области уже провело масштабную работу в составе инвентаризационных групп по обследованию электросетевого имущества с документальным оформлением.

«Однако для подведения итогов необходимо совместно с Комитетом по управлению имуществом провести инвентаризацию для сопоставления электрооборудования, переданного когда-то по договорам, и электросетевых объектов, существующих на сегодняшний день», – рассказал Александр Гаврилов.

По итогам встречи было решено поручить Комитету по управлению имуществом в содействии с ПАО «Россети Волга» провести оценку технического состояния объектов электросетевого комплекса и подготовить итоговый перечень городских электросетевых объектов в целях дальнейшего планирования мероприятий по модернизации и ремонту.