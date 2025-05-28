В Жуковском построят новый станкостроительный завод

Соответствующее соглашение о реализации проекта на территории Московской области подписали компания «СтанкоМашСтрой» и Корпорация развития Московской области, которая является управляющей компанией государственного индустриального парка (ГИП) «Жуковский». Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Новое предприятие планируется разместить на территории ГИП. Соглашение подписали на площадке 25-я международной выставки «Металлообработка-2025».

«В Подмосковье компания запустит высокотехнологичное предприятие по производству станков самых разных моделей. Ежегодные налоговые поступления после запуска комплекса превысят 1,3 млрд рублей. Проект будет реализован в четыре очереди. После ввода в эксплуатацию нового комплекса, для жителей Подмосковья будет создано около 1000 новых рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По слова зампреда, полностью завершить строительство и ввести в эксплуатацию весь комплекс компания рассчитывает в IV квартале 2032 году. Предприятие площадью 95 тыс. кв.м. построят на земельном участке площадью более 16 га.

«На сегодняшний день доля локализации оборудования на нашем основном предприятии составляет более 95%, и этот показатель продолжает расти за счет расширения линейки комплектующих деталей и узлов собственного производства, а также кооперации с российскими предприятиями. Новый завод на территории Московской области также будет оснащен современным оборудованием нашего производства. Предполагаемая мощность будущего составит — от 500 до 1000 единиц в год, на строительство потребуется 2–2,5 года», — отметил председатель комитета законодательного собрания Пензенской области по промышленной политике, генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков.

Производством станков компания «СтанкоМашСтрой»занимается с 2006 года. На сегодняшний день высокотехнологичные станки, которые производитпредприятие, включены в перечень Минпромторга России, как промышленная продукция, произведенная на территории России.

«На новом предприятии в государственном индустриальном парке «Жуковский» компания «СтанкоМашСтрой» планирует запустить производство фрезерных и токарных станков, в том числе с ЧПУ, фрезерных и токарных обрабатывающих центров, ленточнопильных и сверлильных станков, листогибов, прессов для металла и др. высокотехнологичной продукции. И это именно та продукция, которая поможет многим предприятиям по всей России сохранить устойчивость к внешним вызовам», — отметил и.о. генерального директора Корпорации развития Московской области Егор Круглов.

В Подмосковье проект планируется реализовать на территории государственного индустриального парка «Жуковский», созданного в новом формате «Все включено». Резидентам ГИП предоставляется специализированные промышленные площадки «под ключ» с удобной логистикой и готовой инфраструктурой: дороги, газ, электричество. Инвесторам обеспечивается бесшовное сопровождение со стороны государства: на всех этапах локализации и развития предприятия – от получения разрешения на стройку до выхода на экспорт. Резидентам также доступны онлайн-сервисы и меры поддержки в электронном виде на Инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru.