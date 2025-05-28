«Мордовэнерго» реализует комплекс мероприятий в области экологического менеджмента

В течение года приоритетом экологической политики филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» станут мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Среди них – оснащение воздушных линий электропередачи 110 кВ птицезащитными устройствами. Запланирована установка 746 ПЗУ. Специалисты энергопредприятия выполнят замену неизолированного провода на линиях ВЛ 0,4 кВ на самонесущий изолированный провод с целью исключения травмирования и гибели птиц в местах их гнездования и обитания.

Для снижения негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду будут оборудованы 3 площадки для временного накопления отходов. В рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» в 2025 году будет обеспечено снижение потребления энергетических ресурсов, а также вторичное использование трансформаторного масла в объеме почти 2,6 тонны в год.

Цели системы экологического менеджмента направлены на повышение экологической результативности и эффективную работу филиала «Мордовэнерго».