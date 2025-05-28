«Россети Юг» способствуют развитию туристической отрасли Волгоградской области

Филиал ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» увеличил энергетическую мощность крупной туристической базе с 320 до 820 кВт. Необходимость в дополнительной мощности возникла в связи со строительством нового гостиничного комплекса на 200 номеров.

Действующий туристический объект расположен в Волго-Ахтубинской пойме вблизи Волгограда и представляет собой благоустроенные домики, эко- и таунхаусы. На территории комплекса расположены бассейн, футбольное поле, волейбольная площадка, конный двор, здесь также имеется снаряжение для прогулок по воде.

Ввод в эксплуатацию новой гостиницы, который запланирован на 2027 год, будет способствовать увеличению туристического потока в Волгоградской области.