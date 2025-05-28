«Т Плюс» приостановила инвестиции в развитие объектов энергетики

"Т Плюс" определила инвестиционную программу на 2025 год. На ее реализацию заложено 38 млрд рублей, однако инвестиции в развитие энергообъектов временно поставлены на паузу. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Павел Сниккарс.

"Инвестпрограмма "Т Плюс" на 2025 год составляет порядка 38 млрд рублей. Это поддерживающие вложения в содержание инфраструктуры: замену труб, капитальные ремонты. Инвестиции в развитие энергообъектов приостановлены", - сказал он.

По словам Сниккарса, "Т Плюс" уже отказалась от двух проектов конкурентного отбора проектов модернизации (КОММод) по паросиловым установкам в связи с тем, что у компании нет возможности привлечь 6 млрд рублей.

"В 2025 году слишком дорого, нет источников на оплату процентов", - пояснил он.

Основные направления деятельности "Т плюс" - генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Ее клиентами являются более 14 млн физических лиц и свыше 160 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находятся 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность - 55 тыс. Гкал/ч.