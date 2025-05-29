Энергетики провели комплексный ремонт высоковольтной подстанции под Оренбургом

Сотрудники филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» выполнили комплексный ремонт оборудования подстанции (ПС) напряжением 35 кВ «Степановская».

Энергетики провели текущий ремонт силовых трансформаторов, капитальный ремонт разъединителей 35 кВ и капитальный ремонт ячеек 10 кВ.

В рамках ремонта специалисты службы подстанций очистили изоляторы от пыли и атмосферных отложений, проверили работоспособность систем охлаждения силовых трансформаторов, выполнили протяжку болтовых контактных соединений и контрольную регулировку оборудования по заводским параметрам. Провели диагностику выключателей с применением современных приборов.

С завершением ремонта повысилась надежность электроснабжения всех категорий потребителей, подключенных к данной подстанции.

ПС 35 кВ «Степановская» расположена в 5 км от Оренбурга и обеспечивает электроснабжение 4 населенных пунктов Степановского сельсовета, в которых проживают более 2 тыс. человек. От нее же электроэнергию получают ведомственный санаторий, объекты социальной сферы, почтовое отделение.