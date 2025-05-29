Подольсккабелем получен сертификат на бронированные контрольные кабели

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация и получен сертификат соответствия:

- № ЕАЭС RU С-RU.АД38.В.00102/25 со сроком действия с 19.05.2025 по 18.05.2030 на кабели контрольные марок: КВКбШв, КВКбШв-ХЛ, КВКбШвнг(А), КВКбШвнг(А)-ХЛ, KBKбШвнг(A)-LS, KBKбШвнг(A) -LS-ХЛ, KBKбШвнг(A)-FRLS , KBKбШвнг(A)-FRLS-XЛ с числом жил от 2 до 37 включительно, номинальным сечением жил от 0,75мм2 до 10 мм2 включительно, в климатическом исполнении УХЛ и ХЛ, предназначенные для использования при номинальном переменном напряжении 0,66 кВ частотой до 100 Гц или постоянном напряжении до 1000 В, изготавливаемые по ТУ 16.К13-021-95.