Председатель совета директоров ГК КЭАЗ Андрей Канунников принял участие во встрече представителей деловых кругов с Президентом России В.В. Путиным

5 часов назад
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Источник:
КЭАЗ
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26 мая 2025 года состоялась встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина с представителями деловых кругов, в которой принял участие председатель совета директоров группы компаний «КЭАЗ» Андрей Канунников. 

В ходе встречи руководитель КЭАЗ рассказал главе государства об основных результатах деятельности компании в последние годы: 

«КЭАЗ входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. На сегодня это крупнейший в России изготовитель низковольтного оборудования. У нас работает более 2500 человек – численность персонала выросла на 70% начиная с 2021 года, а оборот за этот период увеличился в 3 раза».

Андрей Канунников пояснил, что успехи КЭАЗ связаны с реализацией программы локализации производства начиная с 2015 года: 

«Мы сделали ставку на развитие собственных компетенций по разработке, испытаниям и производству электротехнического оборудования на территории Российской Федерации. В результате уровень локализации у нас достигает 96% по отдельным позициям – причем не просто на уровне деталей и компонентов, но и на уровне собственного сырья, в том числе уникальных для России композитных материалов».

По инициативе КЭАЗ в Курске создан промышленный технопарк «Союз», а в 2024 году на его базе - Электротехнический кластер Курской области. Основная его задача – выстроить эффективную кооперацию между наукой, образованием, бизнесом и властью для подготовки кадров для всей электротехнической отрасли.

В заключение своего выступления руководитель КЭАЗ поблагодарил главу государства и команду Минпромторга России за всемерную поддержку и внимание к отрасли, а также попросил усилить контроль за закупочными процедурами для обеспечения национального режима при госзакупках в целях поддержки российских производителей. 

Глава государства поддержал инициативу и поручил профильным органам власти принять соответствующие меры. 

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КЭАЗ
КЭАЗ — ведущий отечественный разработчик и производитель электротехники с 1945 года. Предприятие производит надежное современное низковольтное и высоковольтное оборудование - конкурентоспособный по качеству и цене продукт. Надежность - главное качество продукции КЭАЗ. Именно ее ценят клиенты и партнеры компании: аппараты КЭАЗ защищают энергосистемы ТЭЦ, АЭС, МРСК, промышленных гигантов, морских судов, кораблей и подводных лодок ВМФ РФ, подвижных составов РЖД и метрополитена.