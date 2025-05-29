Председатель совета директоров ГК КЭАЗ Андрей Канунников принял участие во встрече представителей деловых кругов с Президентом России В.В. Путиным

26 мая 2025 года состоялась встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина с представителями деловых кругов, в которой принял участие председатель совета директоров группы компаний «КЭАЗ» Андрей Канунников.

В ходе встречи руководитель КЭАЗ рассказал главе государства об основных результатах деятельности компании в последние годы:

«КЭАЗ входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. На сегодня это крупнейший в России изготовитель низковольтного оборудования. У нас работает более 2500 человек – численность персонала выросла на 70% начиная с 2021 года, а оборот за этот период увеличился в 3 раза».

Андрей Канунников пояснил, что успехи КЭАЗ связаны с реализацией программы локализации производства начиная с 2015 года:

«Мы сделали ставку на развитие собственных компетенций по разработке, испытаниям и производству электротехнического оборудования на территории Российской Федерации. В результате уровень локализации у нас достигает 96% по отдельным позициям – причем не просто на уровне деталей и компонентов, но и на уровне собственного сырья, в том числе уникальных для России композитных материалов».

По инициативе КЭАЗ в Курске создан промышленный технопарк «Союз», а в 2024 году на его базе - Электротехнический кластер Курской области. Основная его задача – выстроить эффективную кооперацию между наукой, образованием, бизнесом и властью для подготовки кадров для всей электротехнической отрасли.

В заключение своего выступления руководитель КЭАЗ поблагодарил главу государства и команду Минпромторга России за всемерную поддержку и внимание к отрасли, а также попросил усилить контроль за закупочными процедурами для обеспечения национального режима при госзакупках в целях поддержки российских производителей.

Глава государства поддержал инициативу и поручил профильным органам власти принять соответствующие меры.