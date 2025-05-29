В «Россети Новосибирск» обсудили промежуточные итоги работы за квартал

С 28 по 29 мая в «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») прошло производственное совещание по подведению итогов деятельности за 1 квартал 2025 года. Такие встречи в системообразующей территориальной сетевой организации Новосибирской области проводятся ежеквартально , на них оцениваются промежуточные результаты реализации производственных программ и присваивается рейтинг филиалам предприятия.

В ходе совещания генеральный директор компании Дмитрий Шароватов обозначил промежуточные итоги по основным направлениям деятельности предприятия:

— успешно завершен отопительный сезон 2024/25 годов;

— полезный отпуск электроэнергии в сеть достиг 3,7 млрд кВт*ч;

— выполнено 946 технологических присоединений к сетям компании;

— в модернизацию электросетей вложено 824 млн рублей инвестиций;

— на техобслуживание и ремонт сетей направлено 272 млн рублей.

Традиционным блоком собрания стали ответы на вопросы сотрудников, в этот раз их было более 30 вопросов. Темы затронули самые разные - от реализации социальных и мотивационных программ до пополнения автопарка и изменений в требованиях к характеристикам оборудования.

И в финале огласили результаты рейтинга филиалов - по итогам 1 квартала 2025 года лучшие показатели продемонстрировали в «Восточных электрических сетях». Этому филиалу удалось добиться самых высоких результатов по основным направлениям производственной деятельности, особенно в реализации инвестпрограммы и работе с персоналом. Коллектив филиала награжден переходящим вымпелом.