Волгоградские энергетики с начала года обеспечили электроэнергией 550 объектов

С начала 2025 года специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» исполнили более 550 договоров технологического присоединения к электросетевой инфраструктуре компании в Волгоградской области. Новым потребителям предоставлено 25 МВт мощности.

Так, в апреле энергетики подключили к сетям почти 130 объектов общей мощностью 7,5 МВт. В частности, электрифицированы восемь сельскохозяйственных объектов: склады для хранения овощей и зерновых, холодильное оборудование, полевой стан и магазин для реализации овощной продукции. Для этого построены порядка 500 метров линий электропередачи, установлены две комплектные трансформаторные подстанции. Общая мощность присоединенных сельхозобъектов составила порядка 1 МВт.

Также электроснабжением обеспечены семь базовых станций и антенно-мачтовых сооружений интернет-провайдеров, объекты жилищно-коммунального хозяйства и здание почты.

Напоминаем, потребители с мощностью устройств до 150 кВт могут подать заявку онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ и отслеживать ход ее рассмотрения. С помощью интерактивного ресурса День потребителя можно записаться на прием, чтобы обсудить любой вопрос технологического присоединения.