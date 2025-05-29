Накал страстей и заряд эмоций: кто стал лучшим в финале Открытого чемпионата электриков IEK - 2025?

Завершился Открытый чемпионат электриков IEK - 2025. В этом году мы приняли более 5000 заявок на участие, а формат соревнований стал международным. Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан — сильнейшие электромонтажники сошлись в схватке за главный приз. 35 финалистов, прошедших жесткий отбор, доказали: здесь всё решают мастерство, скорость и холодный расчет.

Площадкой состязания стал Казанский энергетический колледж. С приветственным словом на открытии выступили первый заместитель министерства образования и науки Республики Татарстан, представители региональных министерств и топ-менеджеры IEK GROUP.

«В 2025 году финал Чемпионата впервые проходит в Казани, и это символично — столица Татарстана традиционно считается одним из центров технологического мастерства. С Казанским энергетическим колледжем нас связывает многолетнее сотрудничество, и здесь готовят специалистов высочайшего уровня», — говорит директор по персоналу IEK GROUP Наталия Бельская.

Финалисты продемонстрировали всё своё мастерство! Им нужно было смонтировать участок кабельной трассы, собрать электрощит, создать и запрограммировать разветвленную систему освещения — и всё это в ограниченное время и под чутким наблюдением экспертов.

В Казани электромонтажники впервые тестировали новинку, которая пока даже не вышла в продажу — проволочные лотки NESTA. Конкурсанты работали с известной продукцией IEK: корпусами TEKFOR и модульным оборудованием ARMAT. Кабель для конкурсного задания предоставили наши партнеры — компания «Русский Свет».

Несмотря на конкуренцию, конкурсанты поддерживали друг друга, шутили, создавая атмосферу дружбы и легкости на площадке. Настоящее профессиональное комьюнити!

Ещё больше соревновательных эмоций — в репортаже канала «Вести.Татарстан»: https://trt-tv.ru/2025/05/21/v-kazani-proshel-mezhdunarodnyj-chempionat-elektrikov/.

После соревнований финалисты отправились на традиционную «Прожарку». На этот раз её героями стали пластиковые корпуса TEKFOR и KREPTA 5, которые участники обсудили, рассмотрели и разобрали со всех сторон!

Задание для экспертов финала Чемпионата тоже было непростым: как среди профессионалов такого уровня выбрать лучших? Нужно было учесть все тонкости работы электромонтажников, оценить каждое их действие.

И вот итоги подведены!

Не без гордости сообщаем, что лучшими из лучших в финале стали российские специалисты. Поздравляем победителей и призеров Открытого чемпионата электриков IEK - 2025!

В лиге «Юниоры»:

1-е место — Данил Хисамутдинов, г. Казань (приз 120 тыс. руб.);

2-е место — Ле Туан Ту, г. Казань (приз 80 тыс. руб.);

3-е место — Андрей Пыльцын, г. Невинномысск (приз 50 тыс. руб.).

В лиге «Профессионалы»:

1-е место — Илья Чуприков, г. Москва (приз 200 тыс. руб.);

2-е место — Денис Волков, г. Казань (приз 120 тыс. руб.);

3-е место — Булат Сафиуллин, г. Казань (приз 80 тыс. руб.).

Помимо денежных призов, тройки лидеров получат сертификаты BRICS и право участия в международном чемпионате профмастерства «Хайтек». Также финалисты получили приглашение на конкурс «Лучший в профессии» в качестве участников. Ждем новых побед от наших призеров!

Благодарим всех участников Чемпионата за ваш интерес, активность и волю к победе! Вы помогаете популяризировать профессию электромонтажника и каждый год доказываете, что электромонтаж — это тоже искусство.

Благодарим за содействие партнёров финала Чемпионата:

Компании ЭТМ, «Русский Свет», «Минимакс», «Светомания», DENZEL, ROTORICA, «Алвиса».

Образовательный партнер: НИУ МЭИ.

Информационные партнеры: электротехнические порталы elec.ru и marketelectro.ru, информационное агентство «Новости энергетики».

До новых встреч!