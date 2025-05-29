«Россети Московский регион» подключили к электросетям 20 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов в ТиНАО

12 из них находится в деревне Саларьево в районе Коммунарка, а восемь – в микрорайоне В района Троицк.

Для подключения зарядок к электросетям энергетики компании «Россети Московский регион» смонтировали четыре трансформаторные подстанции и установили в них по два трансформатора мощностью от 630 до 1250 киловольт-ампер. Проложили 6,5 км кабельных линий электропередачи с напряжением 10 киловольт, из которых 3,5 км проложили с применением метода горизонтально направленного бурения. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 5,6 мегаватта. Основным и резервным источниками электроснабжения объектов в Саларьеве стали подстанции «Говорово» с напряжением 220 киловольт и «Теплый Стан» с напряжением 110 киловольт, а в Троицке – подстанция «Троицкая» (110 киловольт).

Зарядные станции для электробусов устойчивы к высоким и низким температурам воздуха, что гарантирует их работу в любое время года. Все они оснащены цифровой системой управления и мониторинга, с помощью которой производится круглосуточный контроль параметров заряда. Электроснабжение обеспечивается по второй категории надежности: в случае технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически передается по резервной.