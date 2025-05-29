«Россети Северный Кавказ» обеспечили мощностью компанию по разведке и добыче полезных ископаемых в Северной Осетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» завершили проект по выдаче мощности в 630 киловатт компании «Ахсау», занимающейся разведкой и добычей полезных ископаемых в Кармадонском ущелье республики.

Для подключения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям специалисты реконструировали подстанцию 110 кВ «Кармадон»: в распределительном устройстве 6 кВ установлена новая линейная ячейка с современным вакуумным выключателем. Кроме того, рабочие бригады построили воздушно-кабельную линию электропередачи (ЛЭП) напряжением 6 кВ протяженностью 5,25 км. Специалисты смонтировали 95 железобетонных опор и 16,5 км самонесущего изолированного провода (СИП). СИП более надежен, устойчив к воздействиям окружающей среды и природным явлениям. На границе с абонентом установлен высоковольтный шкаф учета.



Технические мероприятия проводились в течение двух месяцев в высокогорной местности. В стесненных условиях ущелья строительство ЛЭП было сопряжено с трудностями. В самых узких недоступных местах специалисты применили тросовые подвески, прикрепив их к скалам. Для организации и выполнения этих работ была привлечена специальная группа профессиональных альпинистов.



На реализацию данного проекта «Россети Северный Кавказ» в рамках инвестиционной программы направили 37,7 млн рублей.



Компания «Ахсау» планирует добычу более пяти тысяч кубометров доломита в год для поставки на внутренний рынок страны в условиях импортозамещения. Природный камень широко используется в металлургии и промышленности. Будут задействованы высокоэффективные современные технологии, использование которых позволит достигнуть максимальной отдачи производства сырья и качества конечного продукта. Здесь будет создано более 30 рабочих мест для молодежи, в том числе выпускников профильных вузов и сузов региона.