«Россети Тюмень» построят секционирующий пункт для электроснабжения нефтепромысла в Югре

«Россети Тюмень» создадут энергоинфраструктуру для развития Усть-Балыкского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Разработчик недр «РН-Юганскнефтегаз» получит дополнительные 28,9 МВт, а общая мощность технологического присоединения центра добычи углеводородов увеличится до 161,9 МВт. Стоимость инвестиционного проекта составит свыше 365 млн рублей.

В Нефтеюганском районе началось строительство секционирующего пункта (СП) 110 кВ «Лосинка» площадью 1 370 квадратных метров. В рамках работ специалисты возведут открытое распределительное устройство 110 кВ: установят три шинных и один линейный порталы, а также смонтируют два элегазовых выключателя и 12 разъединителей. Кроме того, на СП внедрят современные микропроцессорные комплексы релейной защиты и автоматики и систему мониторинга качества электроэнергии с дистанционным сбором данных.

Все используемые материалы и комплектующие – российского производства. Оборудование предназначено для эксплуатации в условиях суровой северной зимы и способно функционировать даже при температуре минус 60 градусов.

«Россети Тюмень» регулярно реализуют инвестиционные проекты, направленные на повышение надежности электроснабжения потребителей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Ранее энергетики завершили реконструкцию подстанции 110 кВ «Перегребное», повысив надежность электроснабжения инфраструктуры крупнейшего газотранспортного предприятия страны в главном нефтедобывающем регионе России.