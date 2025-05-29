«Россети» приступили к модернизации питающей подстанции Новотроицка

Началась реконструкция подстанции 220 кВ «Новотроицкая» – ключевого центра электроснабжения востока Оренбургской области и одноименного моногорода. Энергетики заменят на объекте коммутационные аппараты, установят микропроцессорные терминалы релейной защиты. Все оборудование изготовлено на отечественных предприятиях. Стоимость проекта – 922 млн рублей.

Будет выполнена замена 29 устаревших выключателей 110-220 кВ на современные элегазовые аналоги, которые характеризуются высокими показателями надежности, пожаро- и взрывобезопасности. Работы будут проведены на действующей подстанции без ограничений подачи энергии потребителям.

Мощность объекта составляет 400 МВА. Он питает площадки химической и пищевой промышленности, производства строительных материалов, металлургии, включая градообразующее предприятие Новотроицка – комбинат «Уральская сталь». Это лидер российского рынка мостостали, его продукция использовалась при строительстве «Красного дракона» в Ханты-Мансийске, моста на остров Русский во Владивостоке, переходов через Енисей, Пур, Иртыш, Надым, другие крупные реки.