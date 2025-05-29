Активная IT-весна: Ян Анисов спикер отраслевых конференций

Этой весной генеральный директор «МОСИТЛАБ» и руководитель направления развития производственной инфраструктуры и инноваций «Москабельмет» Ян Анисов принял участие в 6 крупных конференциях, посвященных цифровизации и автоматизации промышленности. Деловых событий так много, что публиковать новости о каждом не представляется возможным. Но делиться опытом — одна из наших ключевых задач, поэтому рассказываем о трех ключевых встречах.

Первое мероприятие было посвящено IT-технологиям в промышленности, второе — цифровизации бизнеса. О том, какими преимуществами для обоих направлений обладают цифровые решения «МОСИТЛАБ», Ян Анисов рассказал в докладе «Технологии, которые изменили производственный бизнес». Он подробно остановился на решениях, благодаря которым «Москабельмет» смог значительно повысить производительность, улучшить среднегодовые показатели и увеличить уровень удовлетворенности клиентов. В числе таких эффективных решений — продукты 1С: «КоМод» и «MES Кабельный завод», а также собственные разработки «МОСИТЛАБ»: система оптического контроля линии СОКОЛ, интеллектуальные роботы «Печкин» и Alina, а также система APS INFIMUM для оптимального планирования, недавно получившая обновление и расширенные возможности.

Март: конференция «ИТ в промышленности»

Мероприятие, организованное порталом Tadviser собрало собственников компаний, IT-директоров и специалистов крупных промышленных предприятий. Они встретились, чтобы обсудить вопросы цифровой трансформации на производстве: кибербезопасность, искусственный интеллект, роботизацию, цифровые двойники.

Среди участников были представители таких компаний, как «ТехноНИКОЛЬ», ПАО «Мечел», Федеральный Центр Компетенций, «СберМобайл», банк «ВТБ». В числе спикеров — директор департамента технологий ИИ «Русал» Михаил Граденко; вице-президент по финансам, ИТ и развитию бизнеса «Нижфарм» Денис Богомолов; директор направления ПАО «Ростелеком» Андрей Походня. Докладчики обсудили, как с помощью ИТ-решений повысить качество продукции, снизить издержки производства, оптимизировать логистику и сделать работу сотрудников более эффективной.

Ян Анисов не впервые выступает на мероприятиях TAdviser: в прошлом году он представлял технологии «МОСИТЛАБ» на TAdviser SummIT 2024, посвященной комплексной модернизации промышленных предприятий, а чуть раньше презентовал разработки компании на конференции «ИТ в промышленности» в рамках TAdviser SummIT.

Апрель: конференция Go Digital

Знаковое для сферы IT мероприятие объединило поставщиков цифровых продуктов с ИТ-лидерами ключевых отраслей для поиска эффективных моделей инновационно-технологического развития и цифровой трансформации. Здесь собрались руководители крупнейших корпораций и ведущие эксперты технологических и отраслевых компаний, включая «СОГАЗ», «ЕвроХим», «Альфа-Банк», «Газпромбанк», X5 Retail Group, «Северсталь», «СИБУР Холдинг», «МТС Банк». Среди ключевых тем встречи: построение инновационной экосистемы, интеграцию технологичных решений в бизнес-структуры, достижение цифрового лидерства.

Спикер от «МОСИТЛАБ» выступил в рамках сессии «Инфраструктурные и интеграционные решения для цифрового предприятия». В том же отделении свои доклады представили руководители направлений «Севен Груп», «Северсталь», SingleDesk и «Ферратек-ЮГ».

Май: конференция «Автоматизация корпоративных бизнес-процессов»

Событие организовал портал CFO Russia — площадка для общения топ-менеджеров на темы управления и финансов, входящая в группу Prosperity Media. В отеле «Метрополь» собрались эксперты и представители таких компаний, как Международный аэропорт «Внуково», МТС, METRO Cash & Carry, «Арнест ЮниРусь», Dodo Brands, чтобы обсудить управление изменениями и устойчивость процессов, моделирование и анализ бизнес-процессов, оценку рисков в автоматизации, а также обучение, развитие и удержание персонала, эффективные инструменты его мотивации. Ян Анисов выступил в секции «Оптимизация бизнес-процессов: стратегии ускорения и сокращения затрат», в которой также приняли участие финансовый директор NOYTECH Supply Chain Solutions, директор департамента информационных технологий компании «Кофемания»: ИТ-директор Baumit и руководитель Центра экспертизы бизнес-процессов «ДОМ.РФ Центр сопровождения».

Экспертный опыт — бесценный

Как правило, участие с презентацией решений на таких площадках происходит на коммерческой основе. Однако на все эти встречи Яна Анисова организаторы пригласили выступить бесплатно — в качестве эксперта. «МОСИТЛАБ» не просто продает цифровые решения, а делится опытом: главная задача компании — качественное и эффективное развитие промышленности в России и улучшение внутренних процессов предприятий. Поэтому генеральный директор «МОСИТЛАБ» — частый гость конференций по IT: к примеру, однажды он выступил сразу на трех профильных мероприятиях за одну неделю.