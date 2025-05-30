Энергетики построили подстанцию для подключения новых потребителей в Одинцовском г.о.

В середине мая специалисты «Мособлэнерго» завершили установку трансформаторной подстанции, построенной для электроснабжения новых потребителей в с. Перхушково Одинцовского г.о.

В ходе реализации договоров технологического присоединения к сетям компании энергетики установили новую мачтовую трансформаторную подстанцию МТП 10/0,4 кВ, оснащенную трансформатором мощностью 40 кВА. Для питания новой электроустановки было смонтировано ответвление воздушной линии электропередачи ВЛЗ-10 кВ, проложенной от трансформаторной подстанции ТП-313331 до ТП414145. Протяженность нового участка ЛЭП составила 10 метров. Строительство подстанции позволит осуществить подключение заявителей с мощностью электроснабжения 15 кВт и обеспечит возможность присоединения новых абонентов в данной местности в будущем.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.