Энергетики повысят надежность электроснабжения более 200 домов в д. Хлюпино

В мае текущего года специалисты «Мособлэнерго» приступили к реконструкции воздушной линии электропередачи в деревне Хлюпино Одинцовского городского округа. Модернизация ЛЭП обеспечит надёжность электроснабжения более 200 частных домовладений населённого пункта.

В рамках программы капитального ремонта энергетики заменят неизолированный провод воздушной линии ВЛ-6 кВ на самонесущий изолированный провод (СИП). Он имеет высокую механическую прочность, больший срок службы и меньшие затраты при эксплуатации ЛЭП. Линия протяженностью 770 метров проложена от питающего центра ПС-117 в направлении распределительного пункта РП-26096. В ходе реконструкции линии также будут проведены замена траверс и монтаж заземления опор.

Мероприятия позволят повысить надежность работы электросети, сократить потери при передаче электроэнергии и улучшить качество электроснабжения потребителей, запитанных от данной ЛЭП. Работы планируется завершить в июне этого года.

Всего в 2025 году в рамках программы капитального ремонта в Одинцовском г.о. специалисты «Мособлэнерго» планируют отремонтировать более 27 км кабельных и воздушных линий электропередачи, оборудование семи подстанций и 11 зданий ТП. Также в охранной зоне ЛЭП запланирована расчистка 8,6 га от древесно-кустарниковой растительности. Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами филиала «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.