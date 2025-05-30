HABSANS запускает техническую службу в России для поддержки клиентов
22 минуты назад
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Компания HABSANS, ведущий поставщик кабельного оборудования из Китая, объявляет о создании собственной технической службы в России (г. Дмитров, Московская область). Это важный шаг, который позволит клиентам получать оперативную профессиональную поддержку на всех этапах работы с оборудованием.
Что изменится для клиентов?
С открытием технического подразделения HABSANS Support предприятия смогут минимизировать простои и повысить эффективность производства благодаря комплексному сервису:
- Монтаж и пусконаладка оборудования.
- Обучение персонала.
- Техническое обслуживание.
- Онлайн-консультации и удалённая поддержка.
Ключевые преимущества HABSANS Support
- Команда экспертов в составе:
- - Инженер по аппаратному и программному обеспечению.
- - Специалист по электронике и КИП.
- - Энергетик.
- - Механик.
- Бесплатная онлайн-поддержка через WhatsApp (85% вопросов решаются удалённо).
- Плановые и внеплановые выезды (в течение 72 часов для срочных случаев).
- Собственный склад запчастей в Дмитрове — все ключевые компоненты всегда в наличии.
HABSANS продолжает расширять присутствие в России, обеспечивая клиентов не только качественным оборудованием, но и надежным сервисным сопровождением. Подробности на официальном сайте компании: https://habsans.com/