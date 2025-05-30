HABSANS запускает техническую службу в России для поддержки клиентов

Компания HABSANS, ведущий поставщик кабельного оборудования из Китая, объявляет о создании собственной технической службы в России (г. Дмитров, Московская область). Это важный шаг, который позволит клиентам получать оперативную профессиональную поддержку на всех этапах работы с оборудованием.



Что изменится для клиентов?

С открытием технического подразделения HABSANS Support предприятия смогут минимизировать простои и повысить эффективность производства благодаря комплексному сервису:

Монтаж и пусконаладка оборудования.

Обучение персонала.

Техническое обслуживание.

Онлайн-консультации и удалённая поддержка.

Ключевые преимущества HABSANS Support

Команда экспертов в составе: - Инженер по аппаратному и программному обеспечению. - Специалист по электронике и КИП. - Энергетик. - Механик.

Бесплатная онлайн-поддержка через WhatsApp (85% вопросов решаются удалённо).

Плановые и внеплановые выезды (в течение 72 часов для срочных случаев).

Собственный склад запчастей в Дмитрове — все ключевые компоненты всегда в наличии.

HABSANS продолжает расширять присутствие в России, обеспечивая клиентов не только качественным оборудованием, но и надежным сервисным сопровождением. Подробности на официальном сайте компании: https://habsans.com/