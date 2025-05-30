HABSANS запускает техническую службу в России для поддержки клиентов

22 минуты назад
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Источник:
HABSANS
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Компания HABSANS, ведущий поставщик кабельного оборудования из Китая, объявляет о создании собственной технической службы в России (г. Дмитров, Московская область). Это важный шаг, который позволит клиентам получать оперативную профессиональную поддержку на всех этапах работы с оборудованием.

Что изменится для клиентов?

С открытием технического подразделения HABSANS Support предприятия смогут минимизировать простои и повысить эффективность производства благодаря комплексному сервису:

  • Монтаж и пусконаладка оборудования.
  • Обучение персонала.
  • Техническое обслуживание.
  • Онлайн-консультации и удалённая поддержка.

Ключевые преимущества HABSANS Support

  • Команда экспертов в составе:
    • - Инженер по аппаратному и программному обеспечению.
    • - Специалист по электронике и КИП.
    • - Энергетик.
    • - Механик.
  • Бесплатная онлайн-поддержка через WhatsApp (85% вопросов решаются удалённо).
  • Плановые и внеплановые выезды (в течение 72 часов для срочных случаев).
  • Собственный склад запчастей в Дмитрове — все ключевые компоненты всегда в наличии.

HABSANS продолжает расширять присутствие в России, обеспечивая клиентов не только качественным оборудованием, но и надежным сервисным сопровождением. Подробности на официальном сайте компании: https://habsans.com/

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Jiangsu Habsans Machinery Co., Ltd
Производство и поставка кабельного оборудования, комплектующих, запчастей и материалов для кабельной промышленности  