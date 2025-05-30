На Калужском кабельном заводе завершён монтаж новой линии скрутки

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Специалисты Калужского кабельного завода совместно с инженерами китайской компании «Jiangsu Habsans Trade Development Co., Ltd.» завершили монтаж и успешно провели пуско-наладочные работы линии жёсткорамной скрутки типа JLK/6+12+18 с индивидуальным приводом каждой клети производства Jiangsu Habsans.

Новая линия позволяет производить уплотняющую токопроводящую жилу 2-5 классов, сечением до 240 мм² и контрольные кабели с жилами до 37 штук.