На ТОР «Сахалин» заложен первый камень в строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание физкультурно-оздоровительного комплекса на территории горнолыжного курорта «Горный воздух». Проект реализует компания «Рекорд» в статусе резидента ТОР «Сахалин», в его состав также входят гостиничный и термальный комплексы, строительство которых стартует следующим этапом. Ввод физкультурно-оздоровительного комплекса запланирован в 2026 году, гостиницы и термального комплекса в 2028 году, что станет важным этапом в развитии спортивной и туристической инфраструктуры региона. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего востока и Арктики (КРДВ) инвестор вкладывает 1,6 млрд рублей, создается 138 рабочих мест.

«Наш регион – лидер в стране по количеству людей, которые ведут активный образ жизни. Каждый год у нас открываются новые объекты в разных районах области. В этом году общество «Динамо» отмечает 100-летие со дня образования в Сахалинской области. И сегодня на территории «Горного воздуха» мы закладываем камень в основание строительства еще одного спортивного комплекса. Новый объект станет отличным подарком к юбилею. Уверен, что он станет местом притяжения не только «динамовцев», но и других жителей области. Желаю обществу «Динамо» новых спортивных достижений. И удачи новому проекту!», - обратился к участникам церемонии губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В спортивном комплексе «Динамо» общей площадью 2,9 тыс. кв м будет оборудован большой спортзал для проведения соревнований, а также залами для тренировок, занятий на тренажерах и боевыми искусствами.

Гостиничный и термальный комплексы будут включать 136 комфортабельных номеров, а также инфраструктуру для отдыха: термальную зону с бассейнами, СПА, банным комплексом и фитнес-клубом; ресторан на 150 мест и конференц-залы. Особенностью комплекса станет прямой выход на горнолыжные трассы курорта «Горный Воздух».

Мария Гришинкова, директор КРДВ Сахалин и Курилы:

«Для реализации новых туристических объектов КРДВ передала резиденту земельный участок без проведения торгов в льготную аренду для реализации проекта. Компания «Рекорд» как резидент ТОР «Сахалин» также пользуется налоговыми льготами и административными преференциями. Мы комплексно сопровождаем резидента на всех этапах реализации проекта. Применение мер государственной поддержки позволит ввести объекты в работу в намеченные сроки. Новый комплекс внесет значительный вклад в туристическую привлекательность региона, позволит проводить масштабные соревнования, а также расширит предложение комфортного и качественного отдыха для жителей и гостей Сахалина».

Всего на ТОР «Сахалин» бизнес реализует 70 проектов, 17 из которых введены в работу. В экономику региона вложено 39,1 млрд рублей инвестиций из запланированных 183 млрд рублей, создано 3,3 тыс. рабочих мест.

Резидентам ТОР доступны значительные налоговые льготы и преференции, среди которых: сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на землю первые 3-5 лет, на имущество и прибыль первые 5 лет, сниженные ставки по указанным налогам с 6-го по 10-ый годы реализации проекта, а также возможности предоставления земли, инфраструктурной и других видов поддержки.