Обновление линейки УЗДП KARAT — устройства с номинальным током до 63 А и новые логистические параметры

IEK обновляет ассортимент устройств защиты от дугового пробоя KARAT. В продаже появились устройства с номинальным током до 63 А: УЗДП, УЗДП с автоматическим выключателем и УЗДП с АВДТ. Изделия позволяют создать решение для частных домов, офисных и муниципальных зданий.

У текущего ассортимента УЗДП KARAT изменяются логистические параметры: вес брутто и габаритные размеры.

Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП KARAT применяется для автоматизированного предупреждения пожара от опасного искрения в электрических сетях и электроустановках. Обнаруживает неисправности, связанные с последовательной и параллельной дугой, и отключает линии, в которых выявлено искрение.

Преимущества устройств защиты от дугового пробоя УЗДП KARAT

Защищают здание от пожароопасного искрения.

Компактное исполнение — экономят место в распределительном щите.

Самотестирование при каждом включении позволяет контролировать исправность устройства.

Технические характеристики устройств защиты от дугового пробоя УЗДП KARAT

Номинальный ток: до 63 А.

Длина защищаемой линии: до 250 м.

Защита от перенапряжения: 265±10 В.

Температура эксплуатации: от —5 до +45°С.



