Обновление линейки УЗДП KARAT — устройства с номинальным током до 63 А и новые логистические параметры

6 часов назад
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Источник:
Группа компаний IEK
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IEK обновляет ассортимент устройств защиты от дугового пробоя KARAT. В продаже появились устройства с номинальным током до 63 А: УЗДП, УЗДП с автоматическим выключателем и УЗДП с АВДТ. Изделия позволяют создать решение для частных домов, офисных и муниципальных зданий.

У текущего ассортимента УЗДП KARAT изменяются логистические параметры: вес брутто и габаритные размеры.

Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП KARAT применяется для автоматизированного предупреждения пожара от опасного искрения в электрических сетях и электроустановках. Обнаруживает неисправности, связанные с последовательной и параллельной дугой, и отключает линии, в которых выявлено искрение.

Преимущества устройств защиты от дугового пробоя УЗДП KARAT

  • Защищают здание от пожароопасного искрения.
  • Компактное исполнение — экономят место в распределительном щите.
  • Самотестирование при каждом включении позволяет контролировать исправность устройства.

Технические характеристики устройств защиты от дугового пробоя УЗДП KARAT

  • Номинальный ток: до 63 А.
  • Длина защищаемой линии: до 250 м.
  • Защита от перенапряжения: 265±10 В.
  • Температура эксплуатации: от —5 до +45°С.


 

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