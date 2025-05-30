Обновление линейки УЗДП KARAT — устройства с номинальным током до 63 А и новые логистические параметры
IEK обновляет ассортимент устройств защиты от дугового пробоя KARAT. В продаже появились устройства с номинальным током до 63 А: УЗДП, УЗДП с автоматическим выключателем и УЗДП с АВДТ. Изделия позволяют создать решение для частных домов, офисных и муниципальных зданий.
У текущего ассортимента УЗДП KARAT изменяются логистические параметры: вес брутто и габаритные размеры.
Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП KARAT применяется для автоматизированного предупреждения пожара от опасного искрения в электрических сетях и электроустановках. Обнаруживает неисправности, связанные с последовательной и параллельной дугой, и отключает линии, в которых выявлено искрение.
Преимущества устройств защиты от дугового пробоя УЗДП KARAT
- Защищают здание от пожароопасного искрения.
- Компактное исполнение — экономят место в распределительном щите.
- Самотестирование при каждом включении позволяет контролировать исправность устройства.
Технические характеристики устройств защиты от дугового пробоя УЗДП KARAT
- Номинальный ток: до 63 А.
- Длина защищаемой линии: до 250 м.
- Защита от перенапряжения: 265±10 В.
- Температура эксплуатации: от —5 до +45°С.