Филиал ПАО «Россети» обновит оборудование на трех ключевых центрах питания Забайкалья

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Сибири установят новые высоковольтные вводы на подстанциях 220 кВ «Жирекен», «Петровск-Забайкальская» и «Дарасун» в Забайкальском крае. Замена оборудования обеспечит стабильную передачу электроэнергии потребителям, в частности, тяговому транзиту Транссиба и старейшему в регионе бальнеологическому курорту, где для лечения используется минеральная вода и грязи.

Вместо выработавших свой ресурс устройств на энергообъектах внедрят современные российские вводы с твердой изоляцией. Они характеризуются пожаробезопасностью, высокой механической и термической стойкостью, длительным сроком службы, в процессе эксплуатации не требуют технического обслуживания.

Уже начался монтаж оборудования на подстанции «Дарасун», обеспечивающей электроснабжение одноименного курорта. Завершить обновление вводов на трех питающих центрах региона специалисты планируют к осени.

Высоковольтные вводы предназначены для подключения силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, баковых выключателей к шинам подстанций и линиям электропередачи. От их технического состояния напрямую зависит работоспособность энергообъектов.