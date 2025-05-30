Как чемпионаты профмастерства влияют на кадровый потенциал страны — IEK GROUP провела конференцию с экспертами электротехнического рынка

Проблемы рынка специалистов в электротехнической отрасли обсудили на конференции, организованной IEK GROUP в рамках деловой программы финала Открытого чемпионата электриков IEK — 2025. Конференция состоялась в Казанском государственном энергетическом университете. Центральными темами стали развитие технологий и компетенций работников энергетического и электротехнического рынка, обучение и оценка компетенций сотрудников, а также траектории развития карьеры специалиста.

В программе приняли участие представители высших учебных заведений и профильных колледжей, специалисты государственных корпораций промышленного и энергетического секторов, руководители чемпионатных движений, представители органов власти.

«С компанией IEK GROUP мы сотрудничаем почти 10 лет, — отметил первый проректор Казанского энергетического университета Александр Леонтьев, открывая мероприятие. — Мы друг друга хорошо понимаем. Здорово, что на этом чемпионате сошлось столько заинтересованных сторон».

В пленарной сессии выступили с докладами генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства Мария Елкина, директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин, генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций Республики Татарстан Эмиль Губайдуллин, руководитель проектного офиса компании НОСТРОЙ Елена Парикова, директор института электротехники и электрификации НИУ МЭИ Михаил Погребисский, советник Института труда Минтруда России Олег Базер, заместитель директора департамента компании «Русский Свет» Ирина Собиркина. руководитель отдела организации чемпионатов «Корпоративной Академии Росатома» Алексей Красавин.

Участники пленарного заседания отметили важность популяризации профессии электромонтажника. Спрос на квалифицированных специалистов в России только растет. По данным опросов работодателей, электрик является одной из самых востребованных профессий.

Чемпионаты профессионального мастерства были признаны одним из важных механизмов оценки профессионала, внедрения передовых стандартов и популяризации профессии. По мнению генерального директора Агентства развития профессионального мастерства Марии Елкиной,

«Чемпионаты профессионального мастерства, когда они проводятся на основе высоких стандартов, как Открытый чемпионат электриков IEK, позволяют оценить навыки специалиста и проработать важные вопросы, заложенные в нацпроектах. Например, эргономику современного рабочего места, которая напрямую влияет на производительность труда. Вовлеченность в чемпионатное движение действующих специалистов, в том числе и из других стран, помогает развивать кадровый потенциал страны».