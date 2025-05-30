Крупнейшая электростанция Камчатки отмечает 60-летие

60 лет назад, 30 мая 1965 года, состоялся ввод в работу первого пускового комплекса Камчатской ТЭЦ-1, крупнейшей электростанции региона. И сегодня с мощностью 204 МВт она сохраняет статус самого мощного энергообъекта полуострова.

Камчатская ТЭЦ-1 – тепловая станция (теплоэлектроцентраль) с комбинированной выработкой энергии и тепла. До ее ввода в регионе существовала проблема круглосуточного электроснабжения. Пять энергопоездов, две паротурбинные станции и множество дизельных установок не могли удовлетворить потребности Петропавловска-Камчатского в электроэнергии.

Первоначально ТЭЦ строилась для обеспечения энергией судоремонтной верфи и ближайшего поселка Индустриальный. Однако рост экономики и возведение новых микрорайонов привели к пересмотру проекта и увеличению мощности станции. Параллельно со строительством ТЭЦ были смонтированы линии электропередачи напряжением 110 кВ и подстанции «Океан» и «Центральная», это положило начало созданию системы централизованного теплоснабжения Петропавловска-Камчатского.

Пуск первой очереди Камчатской ТЭЦ-1 стал значительным шагом в развитии экономики не только города, но и всего полуострова. Постоянный рост потребности в электроэнергии и тепле способствовал дальнейшему расширению станции, в результате ТЭЦ-1 прошла четыре этапа строительства. С 1969 по 1979 год на станции было установлено пять турбин и восемь котлоагрегатов. Когда ТЭЦ-1 вышла на полную мощность, она обеспечивала 94% всей электроэнергии для Петропавловска. Изначально тепловая станция работала на мазуте, в 2012 году она была переведена на природный газ.

На протяжении многих лет Камчатская ТЭЦ-1 оставалась одним из самых современных объектов экономики полуострова, и специалисты из других регионов отмечали высокий уровень производственной культуры на станции. Она стала базой для подготовки местных энергетиков и специалистов из других энергосистем.

Сегодня Камчатская ТЭЦ-1 функционирует в составе центрального узла Камчатской энергосистемы, работающей изолированно от ЕЭС России в южной части края, где проживает основная часть населения. Синхронно с ТЭЦ-1 работают Камчатская ТЭЦ-2, Мутновская и Верхне-Мутновская геотермальные электростанции, каскад Толмачевских ГЭС.