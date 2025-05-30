НИК В3 РНК СИГРЭ в работе V юбилейной Международной конференции по охране труда и промышленной безопасности «Клуб экспертов»

В период с 19 по 22 мая 2025 года в г. Минске состоялась V юбилейная Международная конференция по охране труда и промышленной безопасности «Клуб экспертов».

Организатором делового мероприятия выступила группа компаний «Энергоконтракт» - ведущий российский производитель и поставщик высокотехнологичных средств индивидуальной защиты от наиболее опасных профессиональных рисков.

Основной целью проведения конференции стала выработка совместных решений, направленных на обеспечение максимально надежной защиты сотрудников промышленных предприятий России и стран СНГ. Среди обсуждаемых тем на конференции – нормативно-правовые вопросы в сфере охраны труда, нюансы закупочной деятельности, тренды рынка СИЗ и тенденции развития защитной экипировки для пожарных и спасателей в России и за её пределами.

В мероприятии приняли участие более 300 человек – представителей 214 компаний энергетической, нефтегазовой, металлургической, пожарно-спасательной, транспортной и других отраслей. Представитель Национального исследовательского комитета В3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» Юлия Жилкина приняла участие в работе конференции.

В рамках деловой программы V встречи «Клуба Экспертов» участники выслушали выступления главных инженеров, руководителей департаментов и отделов по Охране труда и Промышленной безопасности крупнейших топливно-энергетических, транспортных, нефтегазовых, металлургических и других компаний, обменялись практиками и получили информацию по техническим решениям, актуальным данным по законодательным и нормативным актам, а также обсудили мировые тренды и инновации в сфере СИЗ.

По итогам мероприятия организаторы предоставят подробный сборник тезисов выступлений и эксклюзивные данные презентаций спикеров, которые могут быть использованы в работе в дальнейшем. Узнать подробнее о концепции «Клуба Экспертов», а также ознакомиться с отчетом о прошедших ранее мероприятиях данного формата можно на сайте club.energocontract.ru.