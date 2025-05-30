«Россети Московский регион» обеспечили электроснабжение спортивного объекта в г.о. Домодедово

Специалисты филиала «Россети Московский регион» - «Южные электрические сети» обеспечили электроснабжение спортивного объекта в г.о. Домодедово. Многофункциональная спортивная площадка в д. Чурилково является одним из 48 объектов муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта «Горизонт». Основной задачей центра является предоставление бесплатных услуг населению для занятий физической культурой и спортом.

Для выдачи 20 кВт мощности энергетики построили более 150 м воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ и провели замену трансформатора 160 кВА на 250 кВА в трансформаторной подстанции. Также специалисты установили измерительный комплекс со средствами учета электрической энергии.

Электроснабжение объекта осуществляется от подстанции 110 кВ «Взлетная».

Благодаря проведенным мероприятиям качественным и надежным электроснабжением обеспечен спортивный объект, который в зависимости от времени года может использоваться, как хоккейная площадка или футбольное поле.

Его смогут посещать, как жители д. Чурилково, в которой проживает более 2 тысяч человек, так и любители спорта из других населенных пунктов городского округа Домодедово.