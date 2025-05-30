«Россети Центр» завершили выполнение работ для технологического присоединения новостроек в пригороде Белгорода

Специалисты Белгородэнерго обеспечили выполнение мероприятий для осуществления технологического присоединения к электросетям новых жилых домов в пригороде Белгорода. Три пятиэтажных дома с комфортными квартирами строятся в поселке Репном Белгородского района.

Для выдачи 1275 кВт мощности энергетики построили и реконструировали несколько участков кабельных линий электропередачи общей протяженностью 2,3 км, смонтировали две комплектные трансформаторные подстанции, оснащенные новейшими каналами связи и передачи данных.

Электроснабжение жилого комплекса будет осуществляется по второй и третьей категориям надежности. Основными объектами потребления станут электрооборудование квартир, офисов, общедомовое оборудование, наружное освещение, лифты, домофоны.