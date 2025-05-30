«Россети Юг» содействуют развитию мобильной связи на Дону

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» обеспечили электроснабжение четырех объектов сотовой связи в Сальском и Константиновском районах Ростовской области. Суммарная предоставленная мощность превысила 40 кВт.

К электросетевой инфраструктуре компании подключены энергопринимающие устройства базовой станции сотовой связи в п. Супрун, антенно-мачтовых сооружений в п. Рыбасово, хуторах Новосёлый 1-й и Камышный. Для электрификации объекта связи в Рыбасово энергетики построили 40-метровую линию электропередачи напряжением 0,4 кВ.

В этих населённых пунктах проживают порядка 2,4 тысячи человек. Теперь здесь улучшилось качество сотовой связи и выросла скорость мобильного интернета.

Ростовская область принимает участие в программе устранения цифрового неравенства в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура». Она направлена на обеспечение качественной сотовой связи и высокоскоростного мобильного интернета в населённых пунктах, в которых проживает от 100 до 500 человек.