«Силовые машины» объявляют о назначении нового генерального директора

30 мая 2025 года генеральный директор АО «Силовые машины» Александр Владимирович Конюхов покидает компанию. Им была проделана большая работа и достигнуты определенные результаты, за которые он заслуживает благодарности. При этом его уход связан со срывом сроков поставок продукции.

Совет директоров компании назначил новым генеральным директором АО «Силовые машины» Алексея Владимировича Подколзина, ранее занимавшего должность заместителя генерального директора по производству.

Подколзин имеет значительный опыт в управлении производством и логистикой. С 2012 по 2023 год он работал в компании «Северсталь», где прошел путь от руководителя проектной группы до директора по планированию производства и логистике. Непосредственно до прихода в «Силовые машины» в октябре 2024 года он занимал позицию директора по логистике и глобальным цепочкам поставок в компании «Еврохим».

Комментируя кадровые изменения, председатель Совета директоров АО «Силовые машины» Алексей Мордашов отметил: