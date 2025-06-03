Группа «РОСНАНО» запатентовала новейшее устройство для увеличения КПД ветро- и гидрогенераторов

Сопряжение ветроустановок с ультралегкими солнечными модулями позволяет эффективнее преобразовывать энергию вращения в электричество.

Разработка повышает эффективность генерации без увеличения размеров установок и дает возможность электростанциям работать круглые сутки. Это особенно важно для регионов с низкой скоростью ветра и тихоходными равнинными реками, а также для энергообеспечения удаленных объектов.

Суммарная мощность одной установки доходит до 5 кВт. Устройство также интегрирует умное управление энергопотоком.

Пилотная версия уже реализована в совместном проекте с ОАО «РЖД» и Ульяновской областью для обеспечения электроснабжения ж/д вокзала. Успешная патентная защита проекта создает задел для развития нового класса ветроэнергетических установок в стране и снижения стоимости «зеленой» энергии.