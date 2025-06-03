Инвестиции Yadro в производство базовых станций составят 50-70 млрд рублей

Инвестиции производителя ИТ- и телеком-оборудования Yadro (ООО "КНС Групп", входит в "ИКС Холдинг") в производство базовых станций составят 50-70 млрд рублей в перспективе 5-7 лет, серийный выпуск начнется уже в 2025 году, сообщил глава холдинга Алексей Шелобков на площадке конференции ЦИПР.

"Это действительно большой инвестиционный проект. Мы предполагаем, что общий объем инвестиций, который будет со стороны Yadro в этот проект, составит точно больше 50 млрд рублей, наверное, приблизится к 70 млрд рублей", - сказал Шелобков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он добавил, что только на создание производства компания потратила 16 млрд рублей.

"Понятно, что оно делалось в том числе под серверы и системы хранения данных, но в последние 1,5-2 года оно модернизировалось под старт производства как раз телеком-продуктов. Это большое количество измерительного оборудования, производство радиочасти - одного из самых сложных элементов. Мы производим полный цикл, включая печать плат, а это гиперсложно. И поэтому на это уходит большое количество и времени, и инженеров, и в том числе финансирования", - отметил глава холдинга.

Срок окупаемости проекта он оценивает в 5-10 лет. "5-10 лет для данного направления является нормальным, и это стратегическая ставка для нас", - отметил глава холдинга.

По словам Шелобкова, серийное производство базовых станций стартует в 2025 году, до конца года операторам, заключившим с Yadro форвардные контракты в 2022 году ("Вымпелком", "Мегафон", Т2), будут поставлены "тысячи базовых станций".

"Сейчас мы закончили полностью подготовку к серийному производству, то есть там все элементы, все этапы производства, они отработаны. Сейчас мы производим первые сотни систем для своих тестов. Следующим этапом, вторая половина года - это старт серийного производства, чтобы в конце года тысячи (базовых станций - ИФ) всем ушли", - сказал Шелобков.

В рамках ЦИПР Yadro и "Вымпелком" продемонстрировали работу базовой станции YADRO BTS8100: были успешно осуществлены голосовые звонки с использованием технологии GSM и передача данных по технологии LTE, при этом были использованы коммерчески доступные абонентские устройства.

Базовая станция поддерживает современные стандарты связи на аппаратной платформе 5G-Ready. В решении YADRO предусмотрена поддержка всех необходимых диапазонов частот: 800/900/1800/2100/2300/2600 МГц.