Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представляет свои разработки на выставке «УГОЛЬ РОССИИ и МАЙНИНГ»

Сегодня в Новокузнецке (Кемеровская область) открылась Международная специализированная выставка технологий горных разработок «УГОЛЬ РОССИИ и МАЙНИНГ».

Тысячи специалистов компаний горнорудной промышленности из разных стран мира приехали на выставку, чтобы увидеть новейшие технологии для добычи полезных ископаемых. Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» также представляет свои разработки: специализированные кабели для использования в горнодобывающей и горнорудной отрасли, для подключения машин и оборудования при использовании их в агрессивной окружающей среде и новинки – кабель PowerMax и Светлячок.

Выставка продолжит работу до 6 июня. Место проведения - выставочный комплекс «Кузбасская ярмарка», г. Новокузнецк (Кемеровская обл.), ул. Автотранспортная, 51. Экспозиция Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»: павильон №7, стенд №7.С31. Посещение выставки бесплатное. Регистрация на сайте организатора: https://www.ugolmining.ru/#!/visitors/registration/. Схема проезда и расположение стенда Завода здесь: https://expert-cable.ru/upload/images/mining_25.jpg