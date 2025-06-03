Росэл впервые продемонстрировал систему коллективного автоматизированного проектирования для промышленности на ЦИПР-2025

час назад
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Источник:
Росэлектроника
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Решение объединяет программные, аппаратные средства и комплекс суперкомпьютерного моделирования, что обеспечивает полный цикл создания изделий.

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех представил на конференции ЦИПР программно-аппаратный комплекс систем автоматизированного проектирования (ПАК САПР) для разработки сложных технических систем. Полностью отечественный комплекс может применяться в различных отраслях промышленности, включая микро- и радиоэлектронику, приборостроение, аэрокосмическую аппаратуру, изделия машиностроения и другие. 

Комплексное решение объединяет программные, аппаратные средства и комплекс суперкомпьютерного моделирования. Это обеспечивает полный цикл создания изделий электронной компонентной базы, радиоэлектронной аппаратуры и сложных технических систем на высоком уровне. 

Ускорение процесса проектирования достигается за счет автоматизации расчетов, моделирования и тестирования, а также оптимизации маршрутов проектирования и разработки. Кроме того, запуск суперкомпьютерных вычислений дает возможность моделировать физические процессы в проектируемых изделиях и существенно ускорять решение сложных задач при создании инновационной продукции. 

ПАК САПР объединяет не только мощные вычислительные ресурсы и современные российские инструменты проектирования, но и передовые технологии коллективной работы. Это означает, что сразу несколько специалистов могут работать над проектом, используя облачные технологии для обмена данными и совместной работы. 

В составе «Росэла» ПАК САПР разработали специалисты предприятия «Исток» им. Шокина — одного из ведущих предприятий отечественной радиоэлектроники. 

«Это современное, полностью отечественное решение для проектирования, которое помогает инженерам и разработчикам достигать требуемых результатов в кратчайшие сроки. Программно-аппаратный комплекс создан как ответ на санкции и попытки ограничить российскую промышленность в доступе к передовым ИТ-технологиям. Благодаря своим возможностям, платформа способствует повышению эффективности работы и качества разрабатываемой продукции, обеспечивает своевременный контроль всех процессов и оптимизацию ресурсов», — сообщили в холдинге «Росэл». 

ПАК САПР обеспечивает надежное хранение и защиту всех пользовательских данных. Платформа сертифицирована во ФСТЭК РФ, и разработанное программное обеспечение внесено в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России. 

Ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проходит со 2 по 5 июня в Нижнем Новгороде на площадке «Нижегородская ярмарка». Стратегическим партнером форума традиционно выступает Госкорпорация Ростех.

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