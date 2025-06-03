В проект терминала в Новороссийске за ₽127 млрд привлекут средства ВЭБ.РФ

Для строительства морского терминала по перевалке генеральных и навалочных грузов в Новороссийске планируют привлечь средства от ВЭБ.РФ. Общая стоимость проекта составляет 127 млрд руб. Об этом сообщил РБК.

На собственные средства инвесторов приходится 20% от общей стоимости проекта (17,5 млрд руб.). Данная сумма уже вложена в строительство терминала. Оставшуюся часть предполагается покрыть заемными средствами. К финансированию строительства будет привлечен ВЭБ.РФ. Отмечается, что уже в 2026 году государственная корпорация развития сможет выделить средства через Фабрику проектного финансирования.

По состоянию на июнь 2025 года ВЭБ.РФ структурирует будущую сделку со «Сбербанком» и «Газпромбанком». Источники РБК также добавили, что власти рассматривают возможность создания особой экономической зоны в Новороссийске.

Окончательный план финансирования должен получить одобрение в ВЭБ.РФ и правительстве.

Реализацией проекта занимается ООО «Универсальный перегрузочный комплекс Новороссийский судоремонтный завод» (УПК НСРЗ): 75% у «дочки» Новороссийского морского торгового порта (контролируется «Транснефтью»), остальное — у структур «Металлоинвеста». Также часть объектов терминала создается в рамках концессии, подписанной в марте 2024 года между УПК НСРЗ (концессионер) и Росморречфлотом (концедент).

О проекте строительства морского терминала по перевалке генеральных и навалочных грузов в Новороссийске стало известно в 2022 году. Тогда компания «Металлоинвест» сообщила, что предварительная ежегодная перевалка терминала составит 12 т металлопродукции. Стоимость оценивалась в 55 млрд руб. По состоянию на июнь 2025 года проектные мощности увеличились до 20 млн т.

Как сообщал РБК Краснодар, в апреле 2024 года строительство перегрузочного комплекса на базе Новороссийского судоремонтного завода планировали включить в будущий нацпроект «Развитие транспортной инфраструктуры», который разрабатывают в качестве замены завершающимся в 2024 году проектам «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД) и Комплексному плану модернизации инфраструктуры (КПМИ).