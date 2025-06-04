Компания Машиностроительного дивизиона «Росатома» и университет «Сириус» проработают шаги для привлечения роботов к изготовлению оборудования для АЭС

Центральное конструкторское бюро машиностроения (ЦКБМ) – одно из ведущих предприятий госкорпорации «Росатом». Является разработчиком и изготовителем главных циркуляционных насосов для реакторов ВВЭР, проектирует и производит герметичные, консольные, питательные и аварийные насосы для атомных станций, а также широкий спектр дистанционно управляемого оборудования для работы с радиоактивными материалами, предлагает новые технологические решения в различных областях промышленности. В октябре 2023 года на предприятии открылась лаборатория для наработки компетенций и референтных решений для реализации перспективных проектов с использованием робототехники, мехатроники и машинного зрения. Главная задача лаборатории – адаптировать работу роботов для нужд производства.

Научно-технологический университет «Сириус» создан по поручению Президента России Владимира Путина в 2019 году. В Университете успешно реализуются программы экспериментального ИТ-специалитета, магистратуры и аспирантуры для подготовки кадров для российской наукоемкой индустрии. Действует пять научных центров по приоритетным для России направлениям, их возглавляют выдающиеся ученые и эксперты. Уникальная инфраструктура, в составе которой крупнейший в стране лабораторный комплекс в области наук о жизни, и интеллектуальный потенциал «Сириуса» формируют условия для создания инновационных продуктов и технологий, востребованных обществом.

Подписанное между ЦКБМ и Научно-технологическим университетом «Сириус» соглашение является продолжением многолетнего сотрудничества «Росатома» и университета в области подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.

Российские компании успешно реализуют проекты развития, создают инновационные решения. Развитие прорывных технологий повышает конкурентоспособность как атомной отрасли, так и отечественной экономики в целом. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.