Компания Машиностроительного дивизиона «Росатома» и университет «Сириус» проработают шаги для привлечения роботов к изготовлению оборудования для АЭС
Центральное конструкторское бюро машиностроения (ЦКБМ, Машиностроительный дивизион «Росатома») и научно-технологический университет «Сириус» заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам разработки и внедрения механизмов интеграции промышленных роботов в процессы изготовления оборудования для АЭС. В рамках подписанного документа стороны будут сотрудничать по вопросам решения актуальных задач для роботизации производства предприятия.
В проекте примут участие работники открытой в ЦКБМ в 2023 году лаборатории мехатроники и робототехники, студенты и аспиранты направления «Математическая робототехника» университета «Сириус». В рамках работы они выработают совместные решения в области роботизации производства ЦКБМ. Кроме того, Техническая академия «Росатома» совместно с университетом «Сириус» разработала программу дополнительного профессионального образования для сотрудников предприятий, работающих в лаборатории мехатроники и робототехники ЦКБМ. Занятия будут проводить научные сотрудники «Сириуса».
«Наша лаборатория оснащена самым современным оборудованием, многие работы мы проводим впервые и будем рады сотрудничеству с научными направлениями университета «Сириус». Надеюсь, получится взаимовыгодный интеллектуальный обмен – совместно мы сможем разработать и внедрить на производстве новые роботизированные решения «под ключ», а затем будем тиражировать такие решения на другие предприятия», – сказал заместитель главного конструктора ЦКБМ Константин Раук.
«Внедрение промышленных и коллаборативных роботов в изготовление оборудования – важный процесс современного производства. Это позволяет снижать производственные издержки, ускорить выпуск продукции, освободить наших квалифицированных сотрудников от рутинной работы и переориентировать их на задачи, требующие высокого уровня мастерства», – отметил начальник лаборатории мехатроники и робототехники ЦКБМ Станислав Скворцов.
Центральное конструкторское бюро машиностроения (ЦКБМ) – одно из ведущих предприятий госкорпорации «Росатом». Является разработчиком и изготовителем главных циркуляционных насосов для реакторов ВВЭР, проектирует и производит герметичные, консольные, питательные и аварийные насосы для атомных станций, а также широкий спектр дистанционно управляемого оборудования для работы с радиоактивными материалами, предлагает новые технологические решения в различных областях промышленности. В октябре 2023 года на предприятии открылась лаборатория для наработки компетенций и референтных решений для реализации перспективных проектов с использованием робототехники, мехатроники и машинного зрения. Главная задача лаборатории – адаптировать работу роботов для нужд производства.
Научно-технологический университет «Сириус» создан по поручению Президента России Владимира Путина в 2019 году. В Университете успешно реализуются программы экспериментального ИТ-специалитета, магистратуры и аспирантуры для подготовки кадров для российской наукоемкой индустрии. Действует пять научных центров по приоритетным для России направлениям, их возглавляют выдающиеся ученые и эксперты. Уникальная инфраструктура, в составе которой крупнейший в стране лабораторный комплекс в области наук о жизни, и интеллектуальный потенциал «Сириуса» формируют условия для создания инновационных продуктов и технологий, востребованных обществом.
Подписанное между ЦКБМ и Научно-технологическим университетом «Сириус» соглашение является продолжением многолетнего сотрудничества «Росатома» и университета в области подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.
Российские компании успешно реализуют проекты развития, создают инновационные решения. Развитие прорывных технологий повышает конкурентоспособность как атомной отрасли, так и отечественной экономики в целом. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.