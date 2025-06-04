«Россети» и «Астра» договорились о сотрудничестве в области импортозамещения ИТ-технологий

Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко и заместитель генерального директора ООО «РусБИТех-Астра» («Группа Астра») Андрей Климов на полях ЦИПР подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на популяризацию и развитие отечественного программного обеспечения.

Стороны намерены провести совместный анализ опыта использования российских ИТ-продуктов в сетевом комплексе и проработать дальнейшие шаги по внедрению современных решений, включая многоуровневые системы управления базами данных (СУБД).

«Мы внедряем в свою инфраструктуру только российские ИТ-продукты – как офисные, так и специализированные, планомерно усиливаем взаимодействие с ведущими вендорами, одним из которых является «Группа Астра». При этом все реализуемые решения оцениваются и тестируются в центре компетенций, созданном на базе нашей дочерней компании «Россети Цифра», – отметил Константин Кравченко.

«Для нас это партнерство имеет стратегическое значение. Энергетическая отрасль – один из ключевых драйверов цифровой трансформации экономики страны, и мы рады возможности предложить ПАО «Россети» весь спектр своих решений. Особенно важно, что сотрудничество будет носить системный характер: мы не просто поставляем ПО, а вместе анализируем опыт его внедрения, выявляем точки роста и совместно разрабатываем оптимальные подходы для цифровизации критически важной инфраструктуры. Наш центр компетенций готов предоставлять полный спектр услуг сопровождения на протяжении всего жизненного цикла продуктов: от первичного тестирования до промышленной эксплуатации», – подчеркнул Андрей Климов.

«Группа Астра» — один из лидеров российского ИТ-рынка, ведущий производитель инфраструктурного ПО. По данным рейтинга TAdviser, компания входит в топ-5 самых быстрорастущих компаний России. По мнению Forbes, «Группа Астра» входит в топ-15 самых дорогих компаний Рунета. В экосистеме Группы свыше 35 продуктов и сервисов, которые комплексно закрывают потребности заказчиков в стеке инфраструктурного программного обеспечения: сертифицированная операционная система Astra Linux, система управления базами данных (СУБД) Tantor, средство резервного копирования и восстановления данных RuBackup, система управления корпоративной почтой RuPost, служба каталогов ALD Pro, программное обеспечение для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk и др. По оценкам независимых аналитиков Strategy Partners в 2024 году, «Группа Астра» – безоговорочный лидер среди российских разработчиков: флагманский продукт — ОС Astra Linux – занимает 76% рынка российских операционных систем, а доля компании на рынке инфраструктурного ПО российских разработчиков оценивается в 21%.