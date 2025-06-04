В Петербурге утвердили планировку курорта на Финском заливе за ₽210 млрд

Власти Санкт-Петербурга утвердили проект планировки территории (ППТ) будущего туристско-рекреационного кластера «Санкт-Петербург Марина» на территории Горская под Сестрорецком. Об этом сообщила пресс-служба городского правительства. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 210 млрд руб.

Проект включает строительство тренировочной базы яхт-клуба с учебными центрами, тематического парка вдоль берега, гостиниц, объектов общественного питания и торговли, музеев, выставочных залов, инженерной инфраструктуры и автостоянок. Также в рамках проекта планируют организовать семь проездов.

Ранее проект проходил общественные обсуждения. В документах отмечалось, что на территории туристического кластера могут создать искусственное озеро с системой островов и размещенными на них тематическими объектами — маяками. Однако точное место расположения и площадь озера и искусственных островов пока не заявлялись

Местные жители подали к проекту несколько десятков замечаний. Они выступили против прокладки автомагистрали в продолжении Ореховой улицы и Ленинградскому шоссе, для обеспечения транспортной доступности туристического кластера «Санкт-Петербург Марина», поскольку это «ухудшит условия жизни жителей поселка», потребует расширения местных дорог и повлечет за собой изъятие земельных участков. Также в замечаниях требовали изменить зону для туристического кластера ТД5 на зону ТД1-3, поскольку для данной зоны не установлены предельные параметры и не прописаны минимальные и максимальные площади и высота возводимых зданий.

Будущий туристический кластер «Санкт-Петербург марина» — часть федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Предполагается, что в Горской будет создана самая большая марина Европы и после запуска проекта туристический поток в город увеличится на 1,3 млн человек в год. Общая площадь нового курорта составит 160 га, на которых разместят общественные зоны, спортивно-социальные объекты, образовательный центр, эллинг для всесезонного хранения и ремонта яхт, судов, историческую верфь «Полтава» и комплекс киностудии «Газпром-медиа» с тематическим парком. В планах также возведение круглогодичного бассейна и водных аттракционов. Гостиницы кластера будут рассчитаны на почти 7 тыс. номеров.

Общий объем инвестиций в проект — 210 млрд руб., из них 165 млрд — средства частных инвесторов. Основным инвестором кластера является АО «Газпромбанк». Вторым инвестором проекта выступает «Яхт-клуб Санкт-Петербурга». В Смольном говорят, что градостроительный потенциал объекта поможет привлечь порядка 800 млрд руб. дополнительных инвестиций для развития территорий на севере города.