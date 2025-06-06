В России планируют установить не менее 20 дронопортов до конца 2025 года

Правительство России планируют до конца 2025 года установить не менее 20 дронопортов - баз для взлета и посадки и маршрутизации дронов в автоматическом режиме, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Совместно с Минтрансом, Росавиацией, Минпромторгом приняли согласованное решение развивать не только сеть посадочных площадок, но и мобильные дронопорты. На май текущего года уже установлен 31 дронопорт в 8 субъектах. До конца года планируем установить еще не менее 20 дронопортов", - сказал Савельев.

По его словам, такое решение позволит сократить объем капитальных затрат на строительство посадочных площадок, способствуя при этом развитию рынка услуг беспилотных авиационных систем.