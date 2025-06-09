На северо-востоке столицы построят и реконструируют около трех километров дорог

Реализация проекта улучшит транспортное обслуживание жителей Бутырского района и Марьиной Рощи.

На северо-востоке Москвы появятся новые дороги. Для проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства», подведомственное столичному Департаменту строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, заключило государственный контракт с генеральным подрядчиком. Об этом сообщил руководитель ведомства Василий Десятков.

«Работы пройдут на территории, ограниченной путями первого Московского центрального диаметра, Алексеевской соединительной линией Московской железной дороги, Звездным бульваром и проездом Добролюбова. В рамках проекта планируется создание трех проектируемых проездов. В общей сложности за счет городского бюджета построят и реконструируют около трех километров дорог. Завершить реализацию проекта планируется в 2028 году», — отметил Василий Десятков.

Так, будущий Проектируемый проезд № 1051 соединит Огородный проезд и улицу Добролюбова. Проектируемый проезд № 1922 пройдет вдоль путей второго Московского центрального диаметра до пересечения с Проектируемым проездом № 7613, а Проектируемый проезд № 2025 — параллельно путям четвертого Московского центрального диаметра до платформы Савеловская.

Сейчас идет подготовка проектной документации. Реализация проекта улучшит транспортное обслуживание жителей Бутырского района и Марьиной Рощи.