Terna и ADMIE подписали меморандум о строительстве нового HVDC-соединения между Италией и Грецией

Итальянский системный оператор Terna и греческий системный оператор ADMIE подписали меморандум о взаимопонимании (MoU) на 5 лет, направленный на строительство нового подводного HVDC-соединения GRITA 2 между странами. MoU определяет основные условия, технические параметры проекта, этапы планирования и сроки реализации. GRITA 2 пропускной способностью до 1 ГВт и общей протяженностью ≈300 км, из которых 240 км будут проложены на глубине до 1000 м, станет дополнением действующего и введенного в эксплуатацию в 2002 г. HVDC соединения 500 МВт. В рамках реализации проекта будет построена новая ППС Galatina в итальянской провинции Лечче.

В дальнейшем Terna и ADMIE планируют подписать дополнительные MoU, регламентирующие проведение закупочных процедур на поставку кабельных систем, оборудования для ППС и сооружение необходимой сетевой и вспомогательной инфраструктуры.

GRITA 2 включён в 10-летний план развития европейской электрической сети ENTSO-E (TYNDP 2024) и предложен для включения ЕС в список PCI/PMI*. Стоимость проекта оценивается в €1,9 млрд.

Официальные сайты Terna, ADMIE http://www.terna.it, http://www.admie.gr

* Projects of Common Interest (PCI) – «проекты общего интереса», реализуемые на территории стран-членов ЕС; Projects of Mutual Interest (PMI) – «проекты взаимного интереса», реализуемые на территории стран-членов ЕС и третьих стран.