В Рязанской области на инвестиционные проекты направят почти 5 млрд рублей

Рязанские власти выделят 4,8 млрд рублей на создание ключевой инфраструктуры для новых инвестиционных проектов. Большую часть средств направят на развитие аэрокосмической долины, где создаются высокотехнологичные предприятия, сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

"Рязанская область направит 4,8 млрд рублей на создание инфраструктуры для новых инвестиционных проектов. Средства высвобождаются благодаря списанию задолженности Рязанской области по бюджетным кредитам", - написал он.

Отмечено, что большая часть средств будет направлена на развитие аэрокосмической долины, где создаются высокотехнологичные предприятия.

"Например, производство FPV-дронов, профессиональных СВЧ-печей, оборудования для челюстно-лицевой хирургии и систем контроля - "искусственное зрение". Эти приборы видят брак в изделиях лучше, чем человеческий глаз", - отметил губернатор.

Малков также сообщил, что планируется запустить строительство второй очереди агропромышленного парка в Рязанском районе, возведение инфраструктуры индустриального парка "Рязанский". Всего в 2026-2028 годах планируется реализовать 12 инвестиционных проектов.