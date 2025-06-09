Дмитрий Григоренко: Правительство создаёт Центр развития искусственного интеллекта

Правительство создаёт Центр развития искусственного интеллекта. Соответствующее решение принято на заседании Правительства. Его цель – систематизация внедрения технологии ИИ в России. Центр займётся отбором и тиражированием типовых решений, координацией госорганов, регионов и бизнеса, экспертным и методологическим сопровождением, организацией международного сотрудничества. Координировать работу центра будет Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

«Внедрение ИИ в экономику, социальную сферу и госуправление уже сегодня приносит эффект. Перед нами стоит задача, чтобы результаты внедрения искусственного интеллекта были доступны всем россиянам, а наша страна повышала конкурентоспособность на мировых рынках за счёт развития современных технологий. Центр создаётся для координации усилий всех участников процесса развития технологий ИИ в России», – прокомментировал Дмитрий Григоренко.

С 2025 года в России реализуется нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», важная его часть – федпроект «Искусственный интеллект». Кроме того, каждый федеральный орган исполнительной власти и каждый регион разработал свои программы цифровой трансформации, где прописаны задачи по внедрению искусственного интеллекта. Вся эта работа требует сквозной координации для синхронизации результатов.

Помимо координации важной задачей центра станет тиражирование лучших практик, которые уже существуют в России. Под лучшими практиками понимаются решения, которые не только доказали свою эффективность, но и являются безопасными. Также в задачи центра будет входить нормативно-правовое регулирование обеспечения безопасности технологий ИИ в России и организация международного сотрудничества.

Центр развития ИИ создаётся на базе Аналитического центра при Правительстве России как общефедеральный проектный офис.