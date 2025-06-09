Росатом начал подготовку к строительству ветропарков на Дальнем Востоке

Росатом объявил конкурс на проведение инженерных изысканий для последующего создания ветроэлектростанций в Хабаровском крае и Амурской области.

«Выполняемые по договору инженерные изыскания являются предварительными и выполняются в целях определения возможности использования для строительства ВЭС каждой их предлагаемых площадок и необходимости дальнейшего выполнения инженерных изысканий в полном объеме», – говорится в документации.

Как указывается в проектной документации, потенциальный подрядчик должен будет провести работу на двух площадках в Амурской области – «Ивановская» вблизи Тамбовки Тамбовского округа и «Завитинская» в Бурейском и Завитинском округах, а также «Советская» в Хабаровском крае.

Стоимость контракта – 20 миллионов 352 тысячи рублей.

Отметим, что это подготовительный этап для понимания того, подходят ли участки под строительство.

Ранее РБК Приморье писал, что в начале прошлого года губернатор Амурской области Василий Орлов рассказывал, что уже имеется инвестор, который рассматривает возможность строительства ветроэлектростанций в Амурской области. Эти перспективы обсуждали с руководством холдинга «Эн+» – в планах было создание самого крупного в России ветропарка мощностью 1,058 тыс. МВт. По словам главы региона, компания намеревалась инвестировать порядка 100 млрд руб.

Кроме того, осенью того же года он обсуждал проект уже с генеральным директором АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорием Назаровым.

Напомним, что в 2024 году по итогам Восточного экономического форума президент РФ дал поручение об утверждении программы развития электроэнергетики на территории ДФО – на период до 2050 года. Решить проблему энергодефицита на Дальнем Востоке хотят за счет увеличения генерирующих мощностей.

Для «Росатома» это продолжение масштабной программы по развитию ветроэнергетики. До 2027 года компания планирует довести общую мощность своих ветростанций до 1,7 ГВт с учетом уже действующих объектов. Сейчас ВЭС работают в Адыгее, Ростовской и Ставропольской областях, а в Дагестане строится новая, самая крупная в стране.

Добавим, что «Росатом» рассматривал возможность построить атомную электростанцию в Хабаровском крае. Корпорация планирует незначительно нарастить генерацию в центре страны, заметно увеличить ее на Урале и прийти в Сибирь, а также на Дальний Восток. Такие планы озвучил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным летом 2023 года.